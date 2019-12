Controlli della Polfer nelle stazioni, arrestata una persona a Trieste

In occasione dele festività natalizie la Polizia Ferroviaria ha messo in atto l'operazione "Stazioni Sicure" che ha visto il controllo di 23 scali ferroviari, l'identificazione di 182 persone, di cui una indagata in stato di libertà e una arrestata ed elevando altresì quattro sanzioni amministrative. In tutta l'operazione sono stati impiegati 79 operatori di polizia in tutto il territorio regionale.

La sicurezza dei viaggiatori

I servizi straordinari sono stati decisi "al fine di eseguire una sempre più efficace prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario" in occasione delle feste a ridosso del Natale. "Particolare attenzione è stata posta ai convogli in transito - così la nota della Polfer - alle stazioni maggiormente interessate dal flusso dei viaggiatori quali Trieste ed Udine, agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri ed ai loro bagagli".