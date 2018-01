Disteso sui binari del treno: allarme alla stazione di Gorizia

Tentato suicidio? Azione di protesta? O semplicemente gli effetti da abuso di sostanze alcoliche? Questi gli interrogativi che si sono posti gli operatori della polizia ferroviaria di Gorizia intervenuti nei confronti di un uomo che - come nelle più classiche vignette - si era disteso sui binari della stazione ferroviaria di Gorizia. Interrogativi le cui risposte determineranno anche le eventuali responsabilità a suo carico.

Il fatto, avvenuto la mattina del 30 dicembre scorso, veniva messo in atto da un trentaduenne di origini afghane ed aveva immediatamente generato una situazione di allarme tale da far sospendere la circolazione ferroviaria.

Immediato altresì l'intervento del personale ferroviario, degli operatori della Polfer e del personale delle squadre volanti della Questura di Gorizia i quali, pur dovendo adoperarsi in un'azione energica per far desistere l'uomo dal suo intento e rimuoverlo dalla sede ferrata, hanno altresì dovuto adottare le opportune cautele in ragione del fatto che l'uomo risultava già noto per precedenti episodi di intemperanza.

La vicenda ha visto anche l'intervento di personale medico per gli accertamenti del caso.