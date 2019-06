Piazza Libertà, al via 15 giorni di lavori da lunedì 8 luglio

Il Comune di Trieste informa che nell'ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Libertà, condizioni meteorologiche permettendo, nel periodo da lunedì 8 luglio e per una durata effettiva di 15 giorni naturali e consecutivi, saranno eseguiti dei lavori importanti alle condotte dei sottoservizi nella zona della piazza adiacente alla sala Tripcovich, in direzione corso Cavour.

I lavori comporteranno la chiusura di un tratto stradale della piazza e la modifica temporanea della viabilità in direzione Rive con conseguente transito davanti all'ex Silos e alle porte del Porto Vecchio e successiva immissione in corso Cavour all'incrocio con via della Geppa, oppure transito sulla bretella verso piazza Duca degli Abruzzi. Saranno predisposte tutte le necessarie indicazioni e la segnaletica stradale di cantiere.