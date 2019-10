L'artigiano Conticelli dona alla città un'opera dedicata alla Barcolana

Donati al comune di Trieste 7 "Tableaux Vivants" (letteralmente "quadri viventi") dall'artigiano Stefano Conticelli, opere d'arte dedicate al mare e alla sua salvaguardia in occasione della 51° edizione della Barcolana. I lavori di Conticelli sono ammirati e richiesti dai più celebri imprenditori, come Loro Piana, Monaco Boat Service-Riva Exclusive Dealer, Fiat, Zegna, Gruppo Messina, Wannenes, Conceria Pietro Presot, che rappresentano l’eccellenza del prodotto italiano nel mondo. Conticelli collabora inoltre con numerosi chef di fama internazionale tra cui Alain Ducasse, Davide Oldani, Filippo La Mantia ed Emanuele Mazzella.

La cerimonia

La partecipata cerimonia è avvenuta oggi nel Salotto Azzurro Municipale con gli assessori comunali Francesca De Santis, Michele Lobianco e Lorenzo Giorgi, il consigliere comunale Maria Teresa Bassa Poropat e numerosi rappresentanti del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

De Santis: "Un tema drammaticamente attuale"

“Siamo onorati di accogliere Stefano Conticelli, in realtà un ‘artista’ ancor più che un artigiano, che ringraziamo sentitamente per questo dono che simboleggia anche la lotta contro l’inquinamento e la plastica nel mare, un tema drammaticamente attuale, e il quale in questi anni ha omaggiato il FAI con altre sue opere dimostrando grande sensibilità”- ha affermato l’assessore De Santis.

Lobianco: "Una sintesi perfetta"

Un ringraziamento da parte della città di Trieste all’artigiano Conticelli è stato poi rivolto dall’assessore Lobianco: “L’aver donato questa opera significativa, di grande raffinatezza e cromaticità, dimostra la bravura dell’artista-artigiano nel rappresentare nel suo intimo l’elemento del donare che trasmette assemblando aspetti diversi tra loro, quali il vento, la Barcolana e l’ambiente, riuscendo a creare una sintesi perfetta”.

Giorgi: "Un artista che lavora al futuro"

“Un artista che lavora con l’idea del futuro - ha sottolineato l’assessore Giorgi - grazie a opere tattili in un modo che possiamo tramandare anche ai giovani”. Ha quindi rivolto l’invito a visitare lo stand del Comune nel Villaggio Barcolana che, in un’epoca che guarda al futuro con la realtà ‘virtuale’, presenta la prima pubblica sperimentazione del Progetto “Ubiquity”, creato da un gruppo di giovani programmatori triestini, specialisti di alto livello in questo particolare settore”.

Conticelli: "A Trieste mi sento a casa"

“A Trieste mi sento a casa, è una città meravigliosa ricca di storia e di cultura a cui offro questa mia opera realizzata con grande passione ed entusiasmo” - ha detto Stefano Conticelli ringraziando gli assessori per l’accoglienza ricevuta e che è stato poi omaggiato dall’assessore De Santis da un libro con le più belle immagini di Trieste-. Il termine ‘vivant’, spiega Conticelli, indica la natura vivente del mare e ne sottolinea l’aspetto di vitalità all’interno e delle creature marine che lo popolano, comprese le attività che si svolgono da millenni lungo le coste e sulle acque. Ideati e realizzati dall’artista, i 7 tableaux vogliono evidenziare proprio l’inquinamento del mare condiviso in più occasioni dalla nostra città. Ogni tableau rappresenta un aspetto appunto legato al mare.

Stefano Conticelli vive e lavora nella campagna di Orvieto, in Umbria, terra ricca di storia, tradizione e cultura. Il suo talento creativo affonda le radici in famiglia. Coadiuvato da una spiccata manualità e da una profonda conoscenza dei materiali, nella sua Bottega crea, dal 2007, collezioni e opere originali, in edizione limitata, con interpretazioni in equilibrio fra poesia e gioco.