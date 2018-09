Stefano Cotugno è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

Il Carabinieri a Trieste hanno un nuovo comandante. Stefano Cotugno ha incontrato la stampa questa mattina presso il Comando Provinciale dell'Arma in via dell'Istria. Durante la conferenza ha ribadito alcuni concetti chiave per il controllo del territorio. "Dobbiamo garantiere la sicurezza dei cittadini e il nostro compito è "contribuire a migliorare sempre le condizioni di vita dei cittadini". Il Tenente Colonnello Cotugno è nato e cresciuto a Roma, ha 47 anni e proviene dal Comando di Frascati. Tra le esperienze professionali anche il comandante di compagnia a Nicosia (Sicilia) e a Padova. "Dobbiamo contribuire a migliorare sempre le condizioni di vita dei cittadini" ha affermato. La città di Trieste l'ha vissuto esclusivamente da turista. Da oggi non più. Buon lavoro.