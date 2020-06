Deejay di 46 anni morto in casa, addio a Stefano Moratto

Se n'è andato nella notte di sabato all'età di 46 anni il noto dj triestino Stefano Moratto. A trovare il suo corpo riverso sul divano è stata una parente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia della locale questura. Nel corso della sua carriera aveva animato le notti triestine (Capannina ma anche molti altri locali notturni ndr) ma non solo. Recentemente aveva lavorato all'Euphoria di Pradamano. "Stefanino dj", questo il nome con cui era conosciuto a Trieste, lascia due figli.

Non si sa ancora se la magistratura, come scrive Il Piccolo, intenderà procedere con l'autopsia per stabilire le reali cause del decesso.