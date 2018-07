Steven Tyler: i fan prima del concerto

Grandi aspettative per il leggendario cantante statunitense che si esibirà oggi sul palco in piazza Unità. Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, ha attirato l'attenzione di 4000 fan.

Siamo andati a sentire i commenti, le perplessità e i ricordi dei fan prima del concerto tra le vie e i bar di Trieste.

"Seguiamo Steven da tantissimo tempo, non saprei dire quale sia la mia canzone preferita. Molte sono legate ai miei ricordi" ci ha raccontato Domen, arrivato a Trieste dalla vicina Slovenia con l'amico Dragor. "Non sono mai stato ad un suo concerto prima d'ora, spero che la sua voce sia ancora buona e che "rockeggi" come solo lui sa fare".

"Sono suo fan da 10 anni- ha aggiunto Dragor-. Spero solo che il concerto non sia breve. Non ho solo un unico ricordo legato a Steven Tyler e gli Aerosmith. Forse il momento in cui ho ascoltato l'album Rocks nel 1997".

Il giovane Axel invece ha espresso delle perplessità: "Avevo visto gli Aerosmith e per me è stato un concerto fenomenale. Oggi ho visto le sedie e sono un po' deluso. Speravo di scatenarmi".

Emozionato invece Cristian, che ci ha raccontato anche un suo ricordo: "Sono suo fan da 20 anni ma non lo avevo mai visto live prima d'ora. Mi aspetto un concerto bello, non esplosivo ma più armonioso. Ho ascoltato il suo ultimo album e secondo me sarà un live bello ma non esagerato. Poi ci sono i pezzi immortali degli Aerosmith. Ricordo ancora che a 20 anni avevo una jeep e sfrecciavo sul lungomare con le loro canzoni..."

Da Udine invece abbiamo incontrato Federico e Cristian accompagnati da Silvia. "Pochi giorni fa ho letto la scaletta di un suo recente concerto e se proporrà i vecchi successi degli Aerosmith, sarà un concerto bellissimo, anche da seduti. Ci dovrebbe essere anche una cover di Janis Joplin. Secondo me si presta molto. Speriamo solo abbia ancora voce" ha dichiarato Cristian.

"Siamo andati a vedere i Pearl Jam a Roma e a Milano - ha aggiunto il compagno di viaggio Federico-. C'erano 60mila persone e non riuscivamo a vedere nulla. Questa volta il palco sarà molto più vicino e proprio per questo sarà un concerto più intimo. Ascoltare una grande leggenda del rock in un ambiente diverso sarà sicuramente bello ed emozionante"

"Non l'abbiamo mai visto in concerto, per noi è la prima volta. Speriamo solo che a 70 anni ci dia ancora dentro. Anche se abbiamo visto dei video recenti su Youtube di alcune sue esibizioni e pare che la voce e la grinta ci sia ancora" Ci hanno raccontanto Massimiliano e Matteo. E la cazone del cuore? " Ho un sacco di cd, per me sono stati la colonna sonora di tantissimi momenti. Forse la più bella è Fly away from here". ha detto Massimiliano." Jaded, primi anni 2000" per Matteo.

Vicino a Piazza Unità abbiamo incontrato anche Andrea, triestino, con un gruppo di amici: "Mi aspetto un bel concerto, spero solo non beva troppo altrimenti non avrà voce. Siamo in città dalle 19.00 e stiamo aspettando ancora altri amici. Il pezzo preferito? Forse Sweet emotion. A quei tempi eravamo tutti fuori, sballati. Questa canzone era un po' come Under the bridge dei Red Hot Chili Peppers. Poi c'è anche Livin' on the edge... Bellissime canzoni"

Ed infine non poteva mancare il "selfie" con la band!

Gallery