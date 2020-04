In Slovenia via libera agli spostamenti tra i comuni, dal 18 maggio scuole riaperte

Da mezzanotte in Slovenia sarà nuovamente possibile spostarsi dal proprio comune di residenza. Lo ha annunciato il premier Janez Jansa con un videomessaggio al termine della riunione con il Governo. Come riportato dal media Rtvslo.si, con le raccomandazioni del gruppo di esperti del Ministero della salute, è stato anche determinato calendario con la riapertura delle attività. A monte della scelta i dati rassicuranti sul numero dei contagi, sempre in calo. Tuttavia il premier ha chiesto a tutti di tenere un comportamento responsabile e di non abbassare la guardia. Tra le decisioni prese anche quella di riaprire, seppur in maniera graduale, la riapertura delle scuole e degli asili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.