Incidente in via Flavia: anziana in ospedale

Incidente ieri nel tardo pomeriggio attorno alle 17.30 in via Flavia all'altezza di via Gravisi. Coinvolti un'auto, uno scooter condotto da un minore e un pedone, una donna anziana.

Primi a intervenire sul posto gli operatori della moto soccorso del 118. Presenti poi anche Polizia locale e Vigili del Fuoco.

La donna è stata tempestivamente trasportata all'ospedale di Cattinara.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, causando non pochi disagi al traffico.