Rompe un finestrino di un'auto a San Giovanni, denunciato 32enne

Verso le 5 di questa mattina la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un giovane romano di 32 anni (S.S. le iniziali) e residente a Trieste. Durante la notte infatti sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura per il tramite del 112 di una persona intenta a danneggiare le vetture in sosta in strada di Guardiella.

Poco dopo sono giunti sul posto due equipaggi della Squadra Volante, che hanno fermato e identificato l’uomo. Gli operatori hanno notato un finestrino rotto di un’autovettura. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, il giovane è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.