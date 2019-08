Strage a Zagabria, uccise cinque persone e un bambino di 10 anni

E' stato un vero e proprio massacro quello avvenuto nella tarda serata di ieri 1 agosto a Zagabria. A riportare il tremendo bilancio di sei persone uccise, tra le quali anche un bambino di soli 10 anni, è Radio Capodistria. "Tre donne, due uomini e un bambino di 10 anni. Salvo per miracolo un bimbo di sette mesi" così nel lancio di questa mattina della storica emittente istriana. Le cause della strage sono al vaglio degli investigatori anche se, come riporta RC, all'origine della tragedia potrebbe esserci "la gelosia".

Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, una zona della parte "nuova" della capitale croata, intorno alle 21.30 di ieri. Un uomo avrebbe sentito degli spari. Sempre secondo quanto riportato da RC "il responsabile, datosi alla fuga subito dopo il massacro, è stato rintracciato stamane poco dopo le 4, dopo una vera e propria caccia all'uomo". Braccato dalla Polizia croata l'uomo "si è suicidato prima dell'arresto". Un vero e proprio bagno di sangue, finito in tragedia.