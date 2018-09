In via Marchesetti spuntano le strisce pedonali in 3D

In via Marchesetti sono spuntate le strisce pedonali in 3D. Diffuse nel mondo per far rallentare gli automobilisti in prossimità dei punti più pericolosi, sono realizzate con l'utilizzo di tre colori che danno l'illusione di essere sollevati da terra. Un'idea che dovrebbe convincere chi corre a sollevare il piede dall'acceleratore per rendere le strade sempre più sicure.

Considerando la scelta del luogo, il pensiero va immediatamente al tragico incidente avvenuto in quella via dove la la giovane Giulia Buttazzoni ha perso la vita.

Ci auguriamo che, proprio in quella via, possa essere un monito per chi ancora fa poca attenzione al momento della guida.