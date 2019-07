Striscione per Regeni all'Università, Fermeglia: "Nessuna presa di posizione"

In piazzale Europa, fuori dall'edificio principale dell'Università, riappare lo striscione 'Verità per Giulio Regeni' in un momento più che mai denso di polemiche. "Era già stato esposto in passato - ha dichiarato al telefono il rettore Maurizo Fermeglia - e si trovava in un punto più basso, ma la Bora lo ha strappato via. Ne ho chiesto un'altro ad Amnesty International, ma in quel momento non ne avevano uno di quelle dimensioni. Proprio in questi giorni ce l'hanno spedito".

Fermeglia: "Nessuna presa di posizione"

La notizia ha destato scalpore nell'ambiente universitario poiché la riaffissione ha avuto luogo all'indomani di una seduta del Consiglio Comunale in cui la maggioranza ha bocciato una mozione del PD che chiedeva il riposizionamento del manifesto nelle principali sedi della Regione (tramite l'adesione del Comune a una campagna di Amnesty International). "Se abbiamo appeso lo striscione oggi si tratta di una semplice coincidenza - ha assicurato Fermeglia - nel momento in cui ci è stato inviato lo abbiamo esposto".