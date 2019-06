Striscione Regeni: quasi 5000 firmano la petizione per riesporlo

Dopo la rimozione dello striscione "Verità per Giulio Regeni" dal palazzo della Regione, nasce una petizione sul sito change.org, che in tre giorni raggiunge quasi i 5000 firmatari. Questo il testo della petizione, lanciata dall'utente Alex S.

"Da più di tre anni migliaia e migliaia di persone insieme a enti locali, università, scuole e associazioni chiedono la verità per Giulio Regeni. Sembra impossibile che proprio nella città di Trieste, dove lui ha studiato, si tolga lo striscione che incita a trovare la verità sulle responsabilità per la sua sparizione, la tortura e l’uccisione. Vogliamo nuovamente lo striscione sul balcone della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, la regione di Giulio, come simbolo di una lotta che continua per far reclamare fermamente la verità al governo italiano e a quello egiziano che deve diradare le fitte nubi che attanagliano tutta la vicenda".