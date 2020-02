Lavoro, studio e volontariato europeo: tutte le attività del centro Europe Direct

Offerte di lavoro all'estero, volontariato europeo, finanziamenti per i giovani: il mondo dell'Unione Europea è anche questo ed è possibile scoprirlo nel dettaglio grazie al Centro di informazione europea Europe Direct. Sono state presentate ieri, 18 febbraio in municipio le attività del Centro, che ha l'obiettivo di interessare i cittadini alle tematiche europee attraverso eventi pubblici, incontri specifici e comunicazione on-line, e di promuovere il dialogo sui temi europei, anche in collaborazione con altre reti UE e i contatti locali. Il centro è gestito dal Comune di Trieste dal 1999, in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea. Dal 2004 il Centro aderisce alla rete Eurodesk in qualità di Agenzia. Presente alla conferenza stampa l'assessore comunale Lorenzo Giorgi.

Le attività sono numerose e incentrate sulle priorità dell'Unione Europea e sui bisogni del territorio, in particolare il Centro Europe Direct – Eurodesk Trieste grazie al progetto "Panorama Europa”, realizza azioni formative/informative che mirano a rafforzare la conoscenza in materia di Unione europea, dei suoi valori, del suo funzionamento e dei suoi ambiti di attività promuovendo allo stesso tempo la cittadinanza europea attiva ed i programmi e le opportunità che l’UE offre. L'obiettivo principale è quello di operare affinché l'educazione civica europea diventi parte integrante dell'apprendimento formale.

Tali azioni sono dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici, privati e general public. Proseguono anche i momenti di informazione e formazione all'interno di “Party con l'Europa”, un ciclo di incontri sulla partecipazione attiva e la mobilità educativa transnazionale dei giovani che mettono in contatto chi ha già beneficiato di progetti europei ed i possibili interessati alle opportunità di mobilità offerte dall’Unione europea, in particolar modo al Corpo Europeo di Solidarietà e al settore Gioventù del programma Erasmus+ (Scambi giovanili, mobilità per animatori di attività socioeducative).

Nel 2020 il Centro, attraverso l'iniziativa “Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento”, si prefigge di raggiungere i giovani e le organizzazioni della società civile coinvolgendoli in un percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la partecipazione attiva e il cambiamento positivo nella propria comunità con finalità di solidarietà. Per far sentire quanto vicina sia l'Unione europea e per illustrare quali siano i servizi di informazione e assistenza che l'UE offre ai cittadini, nel 2020 il Centro propone, all'interno del progetto “La Staffetta delle Reti europee”, una serie di momenti informativi. L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi presenti sul territorio e quindi ad aiutarli a trovare risposte su temi quali impresa, ricerca, mobilità transnazionale, formazione e molto altro.

Per raggiungere il più ampio numero di cittadini, il Centro Europe Direct – Eurodesk Trieste sarà presente sul territorio anche in occasione delle seguenti iniziative: Salone delle Professioni e delle Competenze (evento promosso dalla Camera di Commercio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado per fornire loro informazioni e orientamento in merito ad opportunità di studio o lavoro) Job@UniTs - il Career day organizzato dall’Università degli Studi di Trieste, il Market Faire Trieste, la Notte europea dei Ricercatori. Oltre ad eventi pubblici specifici, il Centro divulga le tematiche europee anche attraverso la comunicazione on-line (il sito internet, la pagina Facebook "Europe Direct Trieste” e la newslette "SalUti Europei”) e la comunicazione offline (pubblicazioni e schede tematiche da reperire in sede). Numerosi anche i contatti con i media locali, regionali e transnazionali. Calendario appuntamenti

Appuntamenti in programma

Conferenza "Dalla dichiarazione Schuman alla Conferenza sul futuro dell'Europa: che

progetto per l'Unione europea?"

20 febbraio - Museo Revoltella

Panorama Europa

28 febbraio - Liceo Carducci Dante - Trieste

Party con l'Europa

4 marzo - Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a - ore 16-18

1 aprile - saletta EDIC – via della Procureria 2/ a - ore 16-18

6 maggio - saletta EDIC – via della Procureria 2/a - ore 16-18

Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento. Percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la partecipazione attiva

11marzo - Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a - ore 16-18

8 aprile - Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a - ore 16-18

9 settembre - Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a - ore 16-18

La Staffetta delle Reti europee

Avvio nel mese di marzo con appuntamenti da aprile a novembre 2020