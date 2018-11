Esercenti a Trieste: Studio N.1, una realtà in continua crescita

Quattro parrucchieri decidono di fondare un salone in proprio e in meno di 5 anni diventano una richiestissima squadra di 14 persone con una sede di 200 mq in pieno centro cittadino, appena inaugurata con 250 persone, quasi tutti clienti. Una realtà triestina in crescita, quella di Studio N.1, in controtendenza all'alternanza di aperture e chiusure a cui capita di assistere in città. Una consolidata impresa, fondata nel 2013, nel bel mezzo di una crisi economica che non ha scalfito quella che sembra essere una crescita inarrestabile.

Una di quelle storie che creano speranza nel futuro e nella possibilità di crescere professionalmente a Trieste, in barba (appunto) alle difficoltà del nostro tempo. Un percorso fatto di impegni e sacrifici ma soprattutto di passione, coma dichiara Luca Pozzuolo che è parrucchiere, barbiere, consulente d'immagine e fondatore dello studio assieme al nucleo originario, composto da Alessandra Zancolich, Barbara Mahorcich e Marina Lazarevich.

Il segreto, secondo Luca: “È una passione incondizionata per il proprio lavoro, anche nel tempo libero ci aggiorniamo su quello che succede nella moda, bisogna girare il mondo alla ricerca delle nuove tendenze. Non bisogna vivere di rendita ma essere in fermento continuo, anche osservando le persone intorno a noi, perché senza un impegno costante si rischia di sprecare il proprio talento”.

L'intero staff è in continua formazione all'accademia di Aldo Coppola di Milano, vanta esperienze di studio in Thailandia, a Las Vegas, New York, e recentemente a Mosca per un'esperienza di lusso con Kérastase. Ma il concetto di 'lusso' non è qualcosa di limitante nella 'mission' di Studio N.1: “La nostra clientela – spiega ancora Pozzuolo - va dal punk all'hipster alla signora che veste classico fino a chi ama l'alta moda: siamo l'unico salone in città ad accogliere una clientela così varia. La nostra cliente più anziana ha 102 anni”.

Una varietà che sicuramente rispecchia le tipologie di trattamenti e servizi offerti: oltre alle acconciature è prevista la cura della barba, il trucco e, grazie all'operatrice Natasa, è il primo e solo punto a Trieste in cui si effettua il microblanding, una tecnica di trucco semi permanente fatto con micro aghi per infoltire le sopracciglia o eventuali chiazze di alopecia. Alessandra Zancolich (40 anni di attività alle spalle e uno stile che colpisce), Andrea Vengust e lo stesso Pozzuolo sono a disposizione anche per consulenze d'immagine e servizio di personal shopper. Da quest'anno, nello staff, è presente anche una dermatologa per trattamenti di lifting non chirurgico.

La nuova sede di Studio N.1 si trova in via Genova 14, come il numero delle persone a cui dà lavoro. Anche se, naturalmente, si punta al rialzo.