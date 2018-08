Stupro a Jesolo: fermato il presunto colpevole

La polizia nella serata di ieri ha fermato a Mestre un giovane di 25 anni ritenuto responsabile dello stupro consumato sulla spiaggia di Jesolo nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni di una ragazza 15enne. Lo dichiara il quotidiano Venezia Today: Si tratta di un senegalese con alcuni precedenti a carico che per ora risulta in stato di fermo di indiziato di delitto, provvedimento emesso dalla procura di Venezia: è stato condotto al carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Indagini

Quando gli agenti della squadra mobile lo hanno raggiunto, nella tarda serata di venerdì, si trovava all'interno di una struttura ricettiva. A contribuire alle indagini potrebbero essere state le registrazioni delle telecamere in zona, oltre alle testimonianze raccolte dagli investigatori. La vittima, una turista triestina, era stata trovata sull'arenile in stato di choc, quindi portata all'ospedale dove le era stata riscontrata la violenza. Da subito le forze dell'ordine si sono messe a caccia dell'aggressore, individuando il sospetto in meno di 48 ore.