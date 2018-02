Subaffitto da oltre 2 anni, Roberti: «Ater sapeva dal 2015»

«Ater da tre anni sa di questo problema e spero l’organo di controllo si sia adoperato. Invieremo nuovamente tutte le copie delle sanzioni e verbali del nucleo di Polizia giudiziaria. Ci penserà poi il collegio di revisione».

Il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Pierpaolo Roberti vuole chiarire la vicenda raccontata dalla stampa in merito a un caso di subaffitto di un’appartamento Ater in via Levier 9: nonostante gli inquilini dello stabile avessero segnalato l’irregolarità già nel 2015, la situazione attualmente non sarebbe variata e solo per l’intervento recente dei Carabinieri. «I cittadini devono sapere che se la Polizia locale viene chiamata c’è e porta a casa il risultato. Non siamo da meno alle altre forze di Polizia: gli operatori hanno effettuato dieci sopralluoghi tra luglio e novembre 2015 e alla fine era stata accertata l’irregolarità di uno dei presenti, un cittadino senegalese, che aveva ammesso di essere in subaffitto. Già nel gennaio 2016 avrebbero dovuto essere sfrattati lui e l’affittuario “ufficiale” Ater», ma i residenti confermano che la situazione non è ancora cambiata.

«Sappiamo che Trieste ha la maggior parte degli edifici di edilizia convenzionata della Regione, ma nonostante questo le liste sono molto lunghe - ha sottolineato Roberti -, quindi questa situazione che si protrae nel tempo va a togliere almeno un posto a chi lo merita. Mi chiedo perchè dal 2015 a oggi non è stato fatto nulla».

Il consigliere circoscrizonale di Fratelli d’italia Corrado Tremul ha poi evidenziato come «i residenti sono i primi a poter segnalare queste situazioni, ma purtroppo non si fanno avanti con le forze dell’ordine; noi siamo pieni di segnalazioni di questo tipo».