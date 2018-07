Il manager giapponese della Subaru in visita da Samauto

Grande riconoscimento per l'azienda Samauto, filiale Subaru di Trieste. La filiale è l'unica concessionaria ad essere stata scelta come tappa della visita europea di Mister Ishitobi senior manager divisione continentale europea per vendite e marketing, Mister Kudo presidente Europa, Mister Yemada presidente Italia, Mister Kenji assistente della presidenza.

«Siamo onorati, volevamo condividere con tutta la città questo riconoscimento che ci rende fieri,sottolineando che i nostri ospiti arrivano direttamente dal Giappone è l’unica città italiana che hanno scelto di visitare è Trieste» ha dichiarato il direttore generale Roberto Orsini

La concessionaria è stata scelta in quanto è stata selezionata come miglior concessionaria d’Italia per la percentuale di penetrazione e vendite sul territorio di competenza, inoltre Samauto è anche l’unica concessionaria in Italia che ha dedicato un’area Off Road per testare la gamma con i suoi potenziali clienti.