Al Tiare Shopping arriva Summerland, il villaggio estivo dedicato al divertimento

Un’estate al Tiare: con questo claim si dà il via alla campagna del Tiare Shopping, meeting place di Villesse (GO) che - a partire da sabato 18 luglio fino a domenica 6 settembre - allestirà nell’area esterna del centro commerciale un villaggio estivo dedicato al divertimento.

Go-kart, mini quad ed eventi speciali nel weekend

L’obiettivo di Tiare Shopping è quello di continuare a offrire servizi, attività e intrattenimento ai propri clienti in assoluta sicurezza seguendo le normative imposte dall’emergenza sanitaria. L’idea di creare un villaggio estivo è nata dalla volontà di realizzare uno spazio di svago e divertimento dove poter trascorrere il tempo libero e partecipare a molteplici iniziative. L’area di 1.200mq ospiterà una pista di go-kart elettrici drifting per adulti e per bambini e una pista con mini quad, entrambe aperte tutti i giorni dalle 16:00 alle 24:00. Presso il Tiare Summerland saranno organizzati ogni weekend eventi speciali aperti al pubblico, tra cui raduni automobilistici e serate a tema dove saranno invitati anche ospiti famosi.

Gli ospiti

All’inaugurazione - prevista per sabato 18 luglio – parteciperanno infatti l’ex pilota automobilistico Giancarlo Fisichella e il conduttore del programma “Ciao Belli” di Radio Deejay, Roberto Ferrari. Il villaggio ospiterà un’area relax allestita con pagode e food truck dove gli ospiti potranno sia rilassarsi con un aperitivo che trattenersi per una cena all’aperto. L’area prevede anche una zona dedicata ai bambini dove, insieme alle animatrici del Tiare Summerland, si svolgeranno attività ludiche ed educative con focus sull’ambiente e la natura e un’area fitness dove dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 10:00, sarà possibile partecipare gratuitamente a lezioni di allenamento tenute da istruttrici professioniste. Infine, Tiare Shopping ha voluto rendere magica l’atmosfera del villaggio con la realizzazione di un cinema all’aperto in cui ogni venerdì sera saranno proiettati film per bambini e famiglie.

Una domenica per i più piccoli

Domenica 19 luglio i più piccoli potranno partecipare al Junior Grand Prix, il torneo sui kart con in palio tanti gadget. Tutti i bambini riceveranno anche le mascherine realizzate a seguito dell’iniziativa “Mascherine d’Autore”, un progetto sviluppato durante il periodo del lockdown, dove attraverso la pagina Facebook del Tiare Shopping, sono stati votati i tre disegni migliori e riproposti sulle mascherine per renderle personalizzate. In continuità con il format di comunicazione Wonderplace anche il villaggio esterno vuole essere un invito a scoprire tutto ciò che il Centro Commerciale può offrire. Il ricco palinsesto che dal 18 luglio al 6 settembre animerà il Tiare Shopping trova sintesi all'interno di un'elegante borsa di paglia, simbolo di un'estate da vivere all'aperto all'insegna dello svago e della spensieratezza, ma anche della sicurezza.