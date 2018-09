Tavolo per la pace Italia - Austria, Fedriga - Fontana: «Europa rispetti tradizioni» (VIDEO)

Si è tenuta questa mattina, nell'ambito del tavolo per la pace Italia - Austria, una solenne cerimonia in divisa austro - ungarica con la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti italiani sul colle di San Giusto, e al Monumento ai Caduti triestini nel piazzale esterno del Castello di San Giusto. Presenti il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, e il ministro della difesa austriaco Mario Kunasek.

Il presidente Fedriga

Per Fedriga «Si parla di una cerimonia importante perché dopo tanti anni abbiamo la possibilità di onorare i caduti di ambo le parti. È la storia della nostra terra e della nostra gente, di chi ci ha preceduto. Quanti passi avanti sono stati fatti e come è cambiata la storia italiana ed europea, oggi non ricordiamo solo le profonde modifiche ai confini, ma anche persone che sono state mandate a combattere in territori che non conoscevano. Credo in queste basi, e non su un Europa autoreferenziale, ma in grado di imparare dal passato dei propri popoli».

Il ministro Fontana

Così ha dichiarato Fontana: «Intendiamo mantenere i buoni i rapporti con i nostri vicini austriaci, situazione ben differente da quella di un secolo fa. Io stesso ho una nonna profuga, il mio bisnonno è morto in guerra e la mia bisnonna è morta di febbre spagnola. La cosa bella è quando sono stato a Bruxelles, da parlamentare europeo, i colleghi austriaci mi raccontavano dei loro avi caduti durante la Prima guerra mondiale. L'obiettivo è fare in modo che l'Europa rispetti identità e tradizioni».

Il ministro della difesa

Per Kunasek «È un obbligo essere qua e un onore, per onorare le vittime civili e militari. Dobbiamo imparare dal passato e capire che la pace non è una cosa scontata e bisogna lavorare per mantenerla, per mantenere le tradizioni per noi e per i nostri figli. Tutti devono portare avanti queste tradizioni, per mantenere un'Europa della pace».

I migranti

In merito alla "questione migranti", Kunasek ha dichiarato: «Bisogna prevenire che tante persone si mettano in viaggio. C'è una differenza tra immigrazione regolare e quella che non lo è. Penso sia un compito dei ministri della difesa ma anche dei presidenti di stato».

VIdeo della Banda Refolo di Trieste