Il caso: Sundance Festival e Trieste Estate, i loghi sono identici

"Non pensiamo di intraprendere un'azione legale, ma c'è da dire che la nostra presentazione ufficiale del logo per Triestestate 2019 è avvenuta il 21 giugno, mentre il Sundance Film Festival l'ha reso pubblico con un post su Instagram il 12 settembre, quindi quasi due mesi dopo". A parlare è Martin Kerschbaumer, socio fondatore assieme a Thomas Kronbichler di Studio Mut, studio di graphic design con sede a Bolzano che ha realizzato l'ultima locandina per la popolare rassegna di eventi culturali per il Comune di Trieste e che risulta essere "molto simile" a quella della celebre kermesse cinematografica fondata nel 1978 dalla Utah Film Commission, negli Stati Uniti.

Le date

"La programmazione delle grafiche avviene in anticipo - ha raccontato Kerschbaumer a TriestePrima - e credo che lo stesso valga per il team di design di veri e propri colossi come il Sundance". Il festivàl ha utilizzato i propri canali Instagram per diffondere la nuova "identity" il 12 e 13 settembre, prima da Park City ed il giorno dopo dagli uffici della Lowrie, lo studio di Londra responsabile del design. "Siamo arrivati prima noi" ha concluso il fondatore di Studio Mut - premiato con riconoscimenti internazionali sia negli Usa che nel Regno Unito, anche per i precedenti manifesti di Trieste Estate - di fatto mettendo la parola fine alla vicenda in virtù di quella che potrebbe essere definita una singolare "coincidenza".

foto di Piero Martinello, per gentile concessione dello Studio Mut

Le due locandine molto simili

Il "caso" non sembra essere in grado di produrre strascichi eccezionali dal punto di vista giuridico, tuttavia l'evidenza è a dir poco impressionante. Infatti, oltre al logo molto simile, entrambe le realtà professionali hanno scelto l'arancio per lo sfondo. Un colore che solitamente il marketing utilizza quando si intendono suscitare l'allegria, il vantaggio, un rinnovamento o la creatività. Sicuramente estiva, su questo non c'è dubbio.