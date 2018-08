Superenalotto, chiusa la ricevitoria fortunata

La rivendita di via Battisti 8 dove a maggio sono stati vinti 51mila euro e non ancora riscossi come riportato ieri da Trieste Prima, oggi risulta chiusa. A dire il vero le serrande risultano abbassate da qualche giorno viste le meritate ferie dei gestori. "Sono in Cina - raccontano i titolari del negozio per animali a fianco - e tornano a fine mese".

I Monopoli di Stato

Abbiamo tentato di ottenere un commento da parte dei Monopoli di Stato anche se non sono state rilasciate dichiarazioni in merito, visto che ad occuparsi di questi casi risulta essere la Direzione Centrale. Avremmo voluto riportare una voce autorevole soprattutto per informare i nostri lettori di come comportarsi in questi casi, cosa fare e i dettagli del'operazione.

La riscossione

Sisal comunica che il fortunato vincitore deve mettersi immediatamente in contatto con loro visto il termine ultimo del 10 agosto. Questi i riferimenti dell'azienda:

Basta telefonare al numero 02 8868.971 oppure inviando una mail a sisalcomunicazione@sisal.it