Umago, surfista sloveno disperso in mare: si salva da solo raggiungendo a nuoto la Costa dei Barbari

Storia a lieto fine per un surfista sloveno che, da ieri sera, aveva fatto perdere le sue tracce. Il surfista, assieme ad un amico croato, era andato a fare surf a Umago quando, all'improvviso, il vento ha distrutto le loro vele lasciandoli in mezzo al mare. Dei due, solo quello croato è riuscito a raggiungere a nuoto la costa, mentre l'altro è sparito nel nulla.

Le ricerche e il lieto fine

A causa delle condizioni meterologiche, dichiara il media croato Index.hr, le ricerche della Capitaneria di Porto croata sono state avviate la mattina di oggi, 30 ottobre. In seguito, sono state allertate e coinvolte anche la Capiteria di Porto di Trieste e quella di Venezia.

Le lunghe ricerche sono andate avanti tutto il giorno quando, alle 18.00, è arrivata una chiamata dalla Costa dei Barbari: nonostante il grande dispiegamento di mezzi, anche il surfista sloveno è riuscito a salvarsi da solo.

Molto probabilmente se il mare avesse avuto una temperatura più bassa e se ci fosse stata Bora invece di Scirocco, questo non sarebbe potuto succedere. Ma è andata, fortunatamente, in maniera diversa.

L'uomo attualmente è ricoverato in ipotermia a Cattinara.