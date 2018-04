Sventato tentativo di furto in via Moncolano da Sts

Sventato dallo dello stabilimento triestino di sorveglianza e chiusura un ennesimo tentativo di furto. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì

25 aprile, in Via Moncolano a Trieste. A seguito delle segnalazioni di allarme, la pattuglia di pronto intervento di guardie giurate, coadiuvata dalla centrale operativa di STS, è riuscita, grazie ad un’azione immediata, a mettere in fuga i malviventi che forzando una finestra, cercavano di entrare in un’abitazione privata. Allarmati dal suono della sirena e successivamente dall'arrivo della pattuglia di pronto intervento H24, i ladri sono fuggiti evitando furti e danni all’abitazione. Come da prassi successivamente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.