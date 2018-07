Le Swing Deal aprono il concerto dei 2Cellos: ora volano al MMS

Serata entusiasmante per le Swing Deal, duo triestino violino, voce e chitarra, che ha aperto il concerto dei 2Cellos a Capodistria alla Bonifika Summer Arena.

Pur avendo cominciato da pochissimi mesi- precisamente da ottobre- Lucy Passante e Giovanna Rados hanno già collezionato diversi successi.

Amanti della musica folk e balkanica, eseguono cover e pezzi inediti. Frizzanti, bellissime ed appassionate, ci hanno raccontato la loro avventura con i 2Cellos: «Abbiamo conosciuto Luigi Vignando, qualche anno fa grazie alla nostra collaborazione con The Leading Guy e poi ci siamo tenuti in contatto finché qualche tempo fa ci ha proposto questa fantastica esperienza». Ci ha raccontato Giovanna Rados, voce e chitarra delle Swing Deal.

«Devo dire che eravamo piuttosto agitate, ci avevano detto che avremmo dovuto suonare davanti a qusi 13.000 persone! Arrivate lì, ci è bastato suonare per affrontare quella marea di teste. Il palco era stupendo, i tecnici bravissimi. In quell'occasione abbiamo anche conosciuto i 2Cellos nel backstage: sono due ragazzi molto simpatici e alla mano! Sembra che i due abbiano due caratteri molto diversi e sul palco sono proprio le loro personalità a creare uno spettacolo davvero bello»

«Anche noi Swing Deal siamo molto diverse e ognuna di noi cerca di portare nella musica le proprie sensibilità per creare un suono che possa arrivare al cuore delle persone. La nostra forza è anche data dal fatto che ci conosciamo da bambine, entrambe abbiamo sempre suonato il violino»

«È stato davvero emozionante. Abbiamo creato il duo davvero poco tempo fa, anche se ci conosciamo da quando eravamo bambine. È incredibile che ci siano capitate già due occasioni importanti - ha dichiarato Lucy Passante Spaccapietra (voce e violino)- .

Infatti, oltre al concerto dei 2Cellos, un mese fa abbiamo passato le selezioni del festival sloveno MMS. Io e Giovanna non riusciamo ancora a crederci! E pensare che Swing Deal è nato quasi per caso, ma come tutte le grandi passioni, in maniera estremamente naturale. Suonavamo entrambe con altri gruppi, poi piano piano abbiamo cominciato a trovarci e a suonare insieme. Inizialmente suonavamo ovunque! Ricordo ancora che una volta siamo andate in un bosco e abbiamo passato la serata a suonare in macchina perchè fuori faceva freddo. Il nostro due è semplice, spontaneo, trasparente. Ed è quello che vogliamo esprimere nei nostri concerti».

Quindi il prossimo appuntamento è per il 14 luglio a Portorose, dove Lucy e Giovanna si esibiranno al MMS- melodie del mare e del sole, uno dei festival più prestigiosi della Slovenia che verrà realizzato in collaborazione con RTV (radio e televisione slovena).

Foto di Simone di Luca