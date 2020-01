Tabelle bilingui Rijeka - Fiume: slitta tutto a primavera

Posticipata a primavera la collocazione delle tabelle bilingui Rijeka-Fiume all’entrata in città. Così riporta la Voce del Popolo, che ha chiesto delucidazioni sulle tempistiche. L'installazione, come dichiarato inizialmente dal sindaco Vojko Obersnel, sarebbe dovuta avvenire entro il 1 febbraio e prima dell’inaugurazione del progetto Fiume Capitale europea della Cultura 2020 (nel quale le insegne rientrano).

Non sono state rese note le motivazioni riguardo allo slittamento e i punti dove saranno collocate le insegne, però è stato specificato che troveranno spazio negli ingressi più trafficati della città. Le tabelle saranno in croato, italiano e in inglese, nonostante il fatto che Fiume non ha mai avuto una traduzione in questa lingua.