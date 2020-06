Taekwondo: la piccola Alessandra vince la prima edizione della Young Eagle FVG

Il progetto del 1° torneo di Taekwondo denominato “Young Eagles” ideato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella persona del presidente Giovanni Lucchese e tutti i tecnici di tutte le società è stato e sarà nel futuro, quello di avvicinare in maniera graduale gli atleti del territorio del Friuli Venezia Giulia all’attività agonistica del combattimento. Il torneo si è svolto su varie prove, dove gli atleti delle società Friuliane si sono misurati sulle abilità fisiche, tecniche e di combattimento. E nella categoria Cadetti maschile e femminile, la piccola Alessandra Gegea, di soli anni 10, cintura verde, cat - 33 kg della società Taekwondo Makoto Trieste diretta dal vice Campione europeo Ciro Pignalosa è giunta prima in classifica superando tutti facendo una grande gara, ottenendo il punteggio più alto, superando anche i colleghi cadetti maschietti. Peccato che il torneo progettato in più tappe, a causa dell'inizio del Covid 19 si è interrotto ma è forte la volontà del Comitato di riprendere questa importante attività di crescita per l'anno 2021.

