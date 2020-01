Taekwondo, l'atleta triestino Davide Trulli vola in finale a Italia's Got Talent

Davide Trulli, 22enne atleta azzurro, assieme ai dodici ragazzi coreani della squadra dimostrativa della World Taekwondo (Demo Team) e tre atleti della Nazionale Italiana 4, nella prima puntata di Italia's Got Talent andata in onda il 15 gennaio, è passata direttamente in finale grazie al Golden Buzz di Mara Maionchi. "E' stata un'emozione unica" ha dichiarato Trulli, che ha iniziato a praticare Taekwondo alla tenera età di 4 anni. "Abbiamo lavorato sodo perchè il tutto doveva essere preciso e con meno errori possibili - ha aggiunto -. Portare la mia disciplina e il nome della mia scuola, l' ASD Taekwondo FreeSpirit Trieste, davanti tutta l’Italia, mi fa sentire fiero. Sapere di rappresentare la Nazione e portare avanti il Freestyle mi rende orgoglioso del lavoro svolto nonostante le difficoltà incontrate".

L'esibizione si è conclusa con un messaggio "La pace è più preziosa del trionfo": "In una disciplina come questa credo sia importante il messaggio che si trasmette alle persone, non è simbolo di violenza ma di pace e unione, non solo nel nostro paese ma in tutto il , mondo!" ha concluso.