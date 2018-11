Taglio degli alberi in stazione, Lodi: "Ne pianteremo altri 16"

Gli alberi che ornavano largo Santos e la zona della stazione dei pullman non ci sono più. Il taglio dei platani ha suscitato polemiche e critiche da parte di molte persone che hanno espresso dubbi e contrarietà in merito all'operazione. L'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Trieste Elisa Lodi è intervenuta sul tema, chiarendo ai cittadini la natura dell'operazione. "Si trattava di un taglio deciso da molto tempo e in maniera condivisa con tutti gli operatori".

"Verranno piantati 16 nuovi alberi"

La Lodi ha affermato che "l'operazione fa parte del progetto di riqualificazione dell'area e tutte le decisioni erano state prese di concerto anche con le stesse circoscrizioni". Nel progetto del Comune di Trieste ci sarà spazio alla piantumazione di 16 nuovi alberi. "Non sappiamo ancora se saranno platani come prima - ha dichiarato la Lodi - ma certamente verranno piantati altri alberi".

Le due corsie per gli autobus

In quell'area secondo il progetto del Comune, come affermato dall'Assessore ai Lavori Pubblici, "sorgeranno due corsie per la maggior parte degli autobus i cui capolinea e fermate verranno trasferiti in largo Santos da piazza Libertà. Sul lato della farmacia e Soprintendenza rimarranno due linee il cui spostamento non è previsto".