Tagliato grosso ramo pericolante in via Commerciale

Alle 13.48 del 21 giugno 2019, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e l'autoscala della sede centrale del comando provinciale di Trieste sono intervenute in Via Commerciale all'altezza del civico 19 per la rimozione di un grosso ramo pericolante. I pompieri intervenuti hanno lavorato circa 30 minuti per la messa in sicurezza e la rimozione del ramo.

Gallery