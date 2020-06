Crops Salad, Soup & Co è tra i 50 migliori ristoranti a domicilio d'Italia

Just Eat ha assegnato i «Takeaway Awards», premiando le eccellenze tra i locali che consegnano il cibo a casa. Tra questi anche il locale triestino Crops Salad Soup & Co che ha ricevuto il premio Justeat Awards 2019 nella categoria "miglior concetto innovativo". Crops Soup fa parte dei 50 migliori ristoranti in Italia, per i quali è prevista la pubblicazione di un libro e una targa. "Siamo molto contenti di aver ricevuto un premio così importante a livello nazionale, ci gratifica per l’impegno ed il sacrificio fatto - ci ha raccontato Luca, uno dei titolari - . E' un premio che, in un periodo difficile come questo, acquista ancor più valore. Allo stesso tempo siamo fieri e orgogliosi perchè è un riconoscimento importante anche per la città di Trieste". "Il nostro sogno pian piano si sta realizzando - continua Luca -, il progetto sta crescendo con ulteriori novità e il premio mette in luce l’idea che volevamo portare a Trieste". Un sogno che è diventato realtà proprio l'anno scorso, quando Irene e Luca hanno aperto i battenti di questo innovativo locale in via Einaudi. Oggi sono una grande famiglia, grazie anche al supporto di Cinzia e Silvano che completano così l'intero staff di Crops: "speriamo che il nostro prodotto possa esser sempre più conosciuto e apprezzato. Vi aspettiamo".

Il concept

L’idea prende vita dai viaggi oltre oceano, attratti e ispirati da un concept sano, leggero e alternativo, già di successo nelle metropoli. “CROPS” si distingue proponendo nel cuore di Trieste un luogo in chiave green, e non solo, che adatta le diverse esigenze lavorative alla possibilità di una pausa equilibrata e unica. Il benessere e il cibo sano sono trend fondamentali per tutti i ristoranti che vogliono offrire una proposta innovativa e aderente alle reali necessità dei propri clienti. Attenzione alle materie prime e offerte di piatti healthy e saporiti possono fare la differenza in un ambito presidiato dal fast food. "Il piacere del cibo non è più solo il gusto del mangiare, la necessità di nutrirsi, ma è sempre di più esperienza, comodità, servizio, condivisione: essere parte di un mondo che produce, che progredisce e che comunica è indispensabile per rimanere nel mercato ed essere sempre più apprezzati dai propri clienti" ha spiegato la giornalista Anna Prandoni, tra gli esperti coinvolti dalla guida.

Il premio

Il premio nasce dalla volontà di Just Eat di celebrare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. La guida include i finalisti delle tre categorie previste e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate dalle giurie di qualità. Sono stati oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery