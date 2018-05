Tamponamento fra mezzi pesanti: chiusa la A4

Chiusa l’autostrada A4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia così come lo svincolo in entrata a San Giorgio, sempre in direzione Venezia, a causa di un tamponamento fra tre mezzi pesanti accaduto verso le 8.00 di questa mattina. Nel tratto interessato dal sinistro (San Giorgio – Latisana) ci sono sei chilometri di traffico congestionato. Si sono formate code di 3 chilometri tra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, mentre nella direzione opposta (Latisana – San Giorgio) ci sono rallentamenti.

Per far defluire il traffico è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e il 118 (per soccorrere un ferito lieve).