Apre "Wolf": in via Cadorna arriva la tana dei lupi

L'insegna con un enigmatico lupo è apparsa in via Cardona 21/a, nei locali dell'ex Nero in B. E' stata battezzata così "Wolf", la nuova avventura dei giovanissimi Nicolas, 23 anni, e Matteo, 20 anni. Complici, affiatati ma, soprattutto, coraggiosi. Infatti, mentre Matteo ha già alle spalle un'esperienza dietro al bancone, Nicolas ha lasciato un posto in una concessionaria per dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo.

"Chi non risica non rosica" commenta Matteo. Quanto è vero. "Ci conosciamo da molti anni, siamo ormai come fratelli - aggiunge il più giovane dei soci -. Una sera, parlando del futuro, abbiamo compreso che entrambi avevamo il sogno di aprire un locale. In un mese abbiamo trovato il posto ed eccoci qui".

Aperto da mattina a sera, Wolf offrirà colazioni, pranzi veloci e il classico apericena. Non mancherà uno schermo dove potrete guardarvi le partite del cuore, la MotoGP e la Formula 1: "Vogliamo ricreare un ambiente che sappia di casa, in cui ci si senta a proprio agio".

Bicchieri personalizzati e shaker al tavolo

Per i clienti più fedeli una chicca, ovvero una chiave con cui accedere ad una vetrina dove trovare il proprio bicchiere personalizzato. Non vi sentite abbastanza coccolati? Chi acquisterà una bottiglia potrà avere al tavolo anche il proprio shaker per realizzare i shottini che preferisce!

Grande cura per i dettagli: dalla scritta "Wolf" dipinta al contrario con vernice bianca che solo riflessa allo specchio prende la sua vera forma, ai cd - omaggio agli anni 2000 - che adornano il muro del bagno con simpatici giochi di luce.

Wi-fi e prese ad ogni tavolo invece, vi permetteranno di restare sempre "carichi" e connessi con il mondo.

Per quel che riguarda le bibite alcoliche, consigliamo un'ottima birra allo zenzero o un'ipa chiara fruttata. Vini, ovviamente, del Carso.

Il prossimo evento

"Prevediamo di fare diverse serate. La prima in programma è l'8 marzo, durante la quale omaggeremo le donne con un pensiero speciale. In settimana vi aspettano musica dal vivo e degustazioni, nel weekend dj set. Grande festa sì, ma rispettando il vicinato. Abbiamo infatti investito anche su una serie di pannelli acustici insonorizzanti che installeremo durante le serate più "rumorose"".

E il nome? " 'Wolf', lupo, è un nome indelebile, lascia il segno. Quello che vorremmo fare anche noi: questa è la tana dei lupi".

Wolf apre i battenti oggi, 7 marzo, dalle 18:30.