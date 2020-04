Tapparella pericolante al decimo piano: sul posto i Vigili del Fuoco

Alle ore 16 del 4 aprile 2020, i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti in Via dei Giacinti per una una tapparella pericolante di una finestra situata al decimo piano di un appartamento disabitato. A causa della posizione disagevole della via e dell'altezza elevata, non si è potuto utilizzare l'autoscala, di conseguenza si è provveduto a operare utilizzando le tecniche S.A.F.(Speleo Alpino Fluviale) al fine di scendere con le imbragature dal tetto e mettere in sicurezza l'imposta pericolante.