Targa commemorativa per Rita Pagagni alla scuola “Giardino dei sogni” a San Giovanni

Per ricordare l’operato dell’insegnante Rita Papagni è stata collocata una targa commemorativa nella scuola dell’infanzia “Giardino dei sogni” di via Boegan 5, nel rione di San Giovanni. Alla cerimonia ha presenziato l’assessore comunale Michele Lobianco che si è intrattenuto a lungo con i bambini, gli insegnanti, i genitori e tutto il personale elogiando la figura della maestra Rita Papagni “che con grande dedizione per i suoi alunni e per la scuola è stata un bellissimo e indimenticabile esempio di amore per l’insegnamento”.