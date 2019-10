Il Comune premia con una targa la presidente degli Azzurri d'Italia Marcella Skabar

L'Assessore Giorgio Rossi con l’assessore Francesca De Santis ha consegnato oggi in Municipio, nell’ambito di una partecipata e sentita cerimonia, una targa a Marcella Skabar, Presidente ‘uscente’ dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'italia - Sezione di Trieste “per la significativa attività svolta in 32 anni (1987 – 2019) e per aver tenuto alto il nome di Trieste nel mondo. A nome del Sindaco Dipiazza e dell’Amministrazione comunale e di tutta la città”.

“Questa donna, questa tenace sportiva ha fatto molto in tutti questi anni, un lavoro instancabile, spesso provocatorio. Le ‘bacchettate’ di Marcella sono sempre state uno stimolo utile perché le iniziative promosse si facessero bene, come la consueta annuale cerimonia dedicata alle premiazioni degli Azzurri d’Italia nella Sala del Consiglio Comunale e al Teatro Verdi con l’Associazione, perciò rimarrà sempre nel nostro cuore. Spero – ha aggiunto Rossi rivolgendosi alla Skabar – che tu conservi sempre le energie e la grinta che ti contraddistinguono assieme alla genuina spontaneità verso tutti”.

De Santis, ricordando ed elogiando l’ultimo dei progetti realizzati assieme, quello allo stadio Nereo Rocco con i “Murales” dedicati a tre campionesse azzurre (Sara GAMA, Noemi BATKI, e Silvia STIBILJ) e contestualmente la Hall of Fame, la mostra fotografica degli Atleti Azzurri, ha rivolto un sincero ringraziamento a Marcella: “Grazie per tutto ciò che hai realizzato per la città, pur avendoti conosciuta solo di recente sarai sempre nel mio cuore”.

Marcella Skabar, visibilmente emozionata, ha quindi ribadito lo splendido rapporto di collaborazione avuto con il Comune e i suoi dipendenti in tutti questi anni: “Ho sempre lavorato credendo fermamente nei valori trasmessi dallo sport e oggi questo riconoscimento di cui ringrazio il Sindaco e l’assessore Rossi, mi onora. Ricordo con piacere le bellissime iniziative messe in atto assieme al Comune grazie alla bravura degli assessori e dei dipendenti superando ogni difficoltà incontrata e la cerimonia degli Azzurri organizzata al Verdi grazie a Samer e al Coni. Ma non posso dimenticare neanche gli esordi nel 1987 con l’iniziativa “Buon Natale Sport” assieme a Roberto De Gioia”

Adesso Marcella lascerà il testimone a Umberto Wetzl, che ricoprirà la carica di presidente fintanto che non si indicono le elezioni all’interno dell’Associazione, e in prospettiva i candidati più probabili in pole position sono l’atleta azzurro Nicola Cassio, campione di nuoto alle Olimpiadi di Pechino (in Italia ha vinto tutti i campionati nazionali dal 2005 ai campionati primaverili del 2010) e Franco Del Campo, direttore del “Centro Federale” della F.I.N. a Trieste. In passato ha svolto un’intensa attività sportiva ed è stato il primo italiano a disputare due finali olimpiche nel nuoto (Città del Messico, 1968). Negli anni ’70 ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale italiana di nuoto.

