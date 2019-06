Consegnata al Comune una targa per lo "sviluppo intelligente" di Trieste

Stamane in Municipio il Presidente Ferrieri, da parte dell’ANGI ha consegnato al Sindaco Dipiazza una targa “per l’importante investimento nello sviluppo della città intelligente e nell’open government” realizzato dal Comune di Trieste con la costituzione della “Nuova Architettura della Comunicazione Istituzionale Integrata” (ACII), oggetto di un’apposita delibera giuntale, proposta del Sindaco Roberto Dipiazza e dell’assessore Serena Tonel su progetto realizzato dal Capo di Gabinetto dott. Vittorio Sgueglia della Marra.

L' obiettivo è quello di costruire un modello indicato dalla stessa Unione Europea basato su tecnologie ‘aperte e trasparenti’ verso i cittadini. Proprio quest’anno il Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il 4° Piano d’azione nazionale per l’Open Government 2019/2021 che ribadisce la centralità dell’apertura delle Pubbliche Amministrazioni nel rapporto con i cittadini.

L’ANGI, costituitasi due anni fa, ha fatto propri questi obiettivi individuando il Comune di Trieste quale “esempio tra i primi Comuni in Italia per i progressi e i risultati raggiunti nelle attività e nelle progettualità innovative”, come dichiarato dal Presidente Ferrieri che ha voluto inoltre consegnare al Sindaco Dipiazza il “Manifesto europeo dell’innovazione”, presentato (nel mese di maggio) dall’ANGI alla Camera dei Deputati.

“E’ un riconoscimento che ci fa onore e ci riempie di orgoglio per i risultati ottenuti – ha sottolineato Dipiazza - che dimostrano l’efficienza amministrativa raggiunta grazie al grande lavoro di innovazione fatto da questa Amministrazione comunale mettendo sempre al primo posto il rapporto con i cittadini. Ringrazio tutti i miei collaboratori e gli uffici”.

“E’ stato premiato l’impegno del Comune su tutti i fronti e il lavoro in sinergia svolto con tutti gli uffici che ci ha consentito di realizzare anche il nuovo sito istituzionale puntando proprio a ‘innovare e semplificare l’attività istituzionale’ ponendo sempre al centro il cittadino.”