Ferrovie, in FVG le tariffe più care d'Italia

Maglia nera per il Friuli Venezia Giulia: a quanto pare, per quanto riguarda le lunghe percorrenze, la nostra regione ha le tariffe più alte dell'intero Paese. A rendere meno amara la notizia è il fatto che i treni regionali siano tra i più puntuali, con un tasso di puntualità oltre il 90%. È quanto emerge dal report del Comitato pendolari Alto Friuli, tenendo in considerazione anche la soddisfazione dei viaggiatori.

La fascia presa in considerazione è quella tra gli 81 e i 90 km, quella che in Fvg per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti risulta la più cara d'Italia ma che ha visto, negli ultimi anni, aumentare anche il numero dei passeggeri e i km per treno, questo significa che sono aumentati anche i servizi.

Se il record negativo dei prezzi arriva sulle fasce a lunga percorrenza, sulle fasce fra 21-30 chilometri e 31-40 le cose cambiano: il costo dei biglietti in Fvg è più basso che in Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, anche se rimane più alto di regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia. Anche in questo caso, però, a vincere è la soddisfazione dei viaggiatori sul servizio offerto.