Tartini Open Day: al Conservatorio aule aperte e strumenti da provare

Avvicinarsi al mondo della musica incontrando i docenti e i giovani musicisti che ogni giorno studiano al Conservatorio; e “assaggiando” gli strumenti musicali, da quelli più familiari a quelli meno noti, per approcciarli, capire come ‘suonano’ e decidere magari di iniziarne lo studio: “Open day al Tartini” da molti anni è tutto questo, ovvero porte aperte al Conservatorio di Trieste per conoscere meglio l’Istituzione di Alta Formazione Musicale che da anni sostiene e promuove il maggior numero di progetti e scambi internazionali Erasmus per i suoi studenti.

Tartini Open Day 2018 è in programma venerdì 18 maggio, dalle 14 alle 20 nella sede di via Ghega 12 a Trieste. Sarà l’occasione per presentare l'articolato percorso formativo offerto dal Conservatorio, in uno spettro di insegnamenti che abbraccia la formazione preaccademica e accademica.

Un’opportunità preziosa di orientamento, quindi, con tre orari di accesso: alle 14.00, alle 16.00 e alle 18.00. Per partecipare è necessario registrarsi nel sito del conservatorio (www.conservatorio.trieste.it) cliccando sull' apposito link online. Info www.conservatorio.trieste.it