Perde i sensi dopo uno scontro in pista, sciatore triestino trasportato in elicottero a Udine

Un ragazzo di 17 anni di Trieste è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine dopo aver riportato un trauma facciale ed aver penso i sensi in seguito ad uno scontro avvenuto sulla pista da sci Di Prampero a Tarvisio. Il minorenne, come riporta Telefriuli, stava sciando assieme ad altri tre amici quando si è scontrato contro uno di loro, un sedicenne udinese.

Immediata la richiesta di soccorso al Sores di Palmanova che ha provveduto ad inviare l'elicottero sanitario. Il minorenne triestino non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Soccorso in Montagna.