"Fai volare i sogni", nasce il crowdfunding per sostenere il teatro San Giovanni

Si chiama "Fai volare i sogni" la campagna crowdfounding nata per sostenere le attività del teatro San Giovanni. La compagnia che lo gestisce, Petit Soleil, chiede il vostro aiuto in quanto quest'anno non ha ottenuto la sovvenzione regionale, somma che avrebbe permesso loro di pagare il canone d'affitto e non mettere a rischio la programmazione della Stagione 2019/2020. Una piccola donazione che salverà non solo il nuovo calendario, ma anche un pezzo importante di cultura di questa città.

Link alla campagna

"Nel 2018 il Petit Soleil ha ottenuto una sovvenzione regionale - si legge nel testo-, che ci ha permesso di mettere insieme una stagione particolarmente intensa, con oltre 40 spettacoli dal vivo, pagare i nostri collaboratori, artistici e non, e di migliorare le nostre capacità comunicative, attraverso la creazione di un sito internet e la diffusione di materiale pubblicitario. Purtroppo, per l'anno corrente (2019) non siamo riusciti a ottenere una nuova sovvenzione; ci troviamo così debitori del canone d'affitto 2019 verso la Parrocchia di San Giovanni Decollato (proprietaria del teatro), che ammonta a 20.000€, cui si aggiungono le spese per i consumi energetici e le paghe del personale non volontario (stretto al minimo indispensabile). Ciò ha determinato un forte ritardo nella programmazione della Stagione 2019/2020".

La campagna

"La raccolta fondi e le donazioni raccolte con la campagna di crowdfunding saranno integralmente utilizzate per saldare il canone di affitto 2019 richiesto dalla parrocchia, che ringraziamo e con cui ci scusiamo fin d'ora per il ritardo dei pagamenti. Il Petit Soleil anticiperà le paghe dei collaboratori e metterà a disposizione il preventivo degli incassi e rimborsi spese del teatro, fissato a 25.000€. Il legale rappresentante del Petit Soleil, Aldo Vivoda, garantirà la correttezza formale delle operazioni di raccolta e gestione del denaro".

Più informazioni qui

La campagna spiegata da Maxino e Flavio Furian