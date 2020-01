Nasce "Tele City Trieste", la nuova web TV cittadina

Nasce Tele City Trieste, la web TV cittadina che trasmetterà musica, sport, e arte, in tutte le declinazioni e sfumature. Il progetto nasce da una costola di Radio City Trieste, la radio online che ha compiuto 8 anni domenica 5 gennaio, e in occasione dei festeggiamenti il curatore Andrea Sivini ha annunciato la notizia. Si partirà con il palinsesto ufficiale dopo il periodo, ovvio, di prove e test tecnici.

Radio City Trieste

Radio City Trieste è un mondo a forma di cuore dove al suo interno trova uno spazio senza confini la passione indiscussa per la radio, per lo stare davanti ad un microfono e per la musica. Otto anni insieme per uno staff che attualmente conta circa 40 appassionati, molti dei quali possono vantare dai 35 ai 40 anni di infinita ed instancabile passione per il mondo della radio, ma anche una maturità indiscussa che ha portato questa “famiglia” a crescere fino a trasformare una web radio amatoriale in un'emittente molto seguita.

Gran parte dello staff ha iniziato a fare radio alla fine degli anni '70 e molti collaboratori provengono dalla "vecchia" Radio City Trieste nata nel gennaio 1979 e da Radio Nord Adriatico; staff che ha deciso di aprire una web radio per rivivere l'emozione degli anni '70-'80, quella pura passione di stare dietro ad un microfono e trasmettere la musica che per ciascuno dei collaboratori ha fatto (e continua a fare) da colonna sonora della propria vita sfruttando però le tecnologie ed il lifestyle attuali.

La formazione

La City è capitanata da Claudio Piuca, diretta da Andrea Sivini e supportata da Nevio Pozzati e Silvano Operetta e da quest’anno a questi quattro membri storici si è aggiunto un nuovo componente: Cristiano, alias Il Geco. Dal 6 gennaio 2012 l‘emittente trasmette in streaming collegandosi al sito www.radiocitytrieste.it oppure tramite telefonino tramite le molte app attualmente disponibili; un sito ricco di contenuti abbinato alla grafica fresca ed accattivante che rende piacevole l'utilizzo all'utente anche alla vista oltre che all'ascolto; molto intensa anche l’attività con i più popolari social network. Le dirette iniziano alle 7.00 del mattino e si concludono alle 24.00 spaziando tra svariati generi di musica e tipi diversi di intrattenimento. 24 ore su 24 di musica senza pubblicità.

I contatti sono periodicamente monitorati e l’emittente viene seguita un po' in tutto il mondo; le nazioni che dal 2012 si sono collegate a Radio City oltre all'Italia (dove bisogna ricordare i tantissimi ascoltatori da Piemonte, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Emilia, Veneto e Trentino) ed agli “abituée” di Croazia, Inghilterra, Germania, Norvegia, Stati Uniti e Kenia sono Perù, Messico, Canada, Svezia, Australia, Brasile, Serbia, Spagna, Indonesia, Portogallo, Turchia, Venezuela, Ungheria, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Polonia, Marocco, Olanda, Finlandia, Grenadine, Scandinavia, Bulgaria, Hong Kong, Antartide, Bosnia, Colombia, Svizzera, Slovenia, Grecia, Cile, Giappone, Francia, Egitto, Libano.

RCT è presente a tutte le principali manifestazioni della città e da quest’anno lo sarà sicuramente anche Tele City Trieste; collabora inoltre in maniera sinergica con il Comune di Trieste per progetti legati ad anziani e disabili. La sede è a Trieste presso il Centro Marenzi di Via dell'Istria 102 gestito dalla A.C.A.A.R (Amici dei Centri Anziani per l'Aggregazione Rionale) presieduta da Claudio Piuca.