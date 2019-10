Sicurezza, 3 milioni per telecamere nelle scuole e nelle case di riposo

E' stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, la delibera che prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro a favore dei Comuni per l'installazione di telecamere nelle scuole e nelle strutture socio sanitarie per anziani e disabili del Friuli Venezia Giulia.

Il provvedimento aveva ottenuto lo scorso 17 ottobre il parere favorevole - all'unanimità - del Consiglio delle autonomie locali con la sola indicazione che nel prossimo riparto si tenga anche conto anche del numero dei soggetti ospitati nelle strutture beneficiare dei contributi.

Dei 3 milioni messi a disposizione dalla Regione, un terzo sarà destinato agli ex quattro capoluoghi di Provincia. Gli altri 2 milioni di euro, invece, verranno suddivisi tra i restanti Comuni della Regione. Il 50 per cento di questi ultimi fondi sarà riservato agli impianti da installare nelle scuole per l'infanzia e prima infanzia, il 25 per cento alle strutture per anziani e la parte rimanente alle strutture socio sanitarie e socio assistenziali per disabili.

Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, i Comuni interessati dovranno presentare la richiesta di contributo. Successivamente, entro trenta giorni, il direttore del Servizio competente provvede, con decreto, al riparto delle somme disponibili a bilancio tra i Comuni che presentano domanda di finanziamento e alla contestuale concessione.