Telelaser in dotazione al comune di Duino Aurisina

Il Comune di Trieste ha fornito in comodato un Telelaser al Comune di Duino/Aurisina. “Il Telelaser diverrà uno strumento efficace per la prevenzione degli eccessi di velocità lungo le strade di quel Comune che hanno causato numerosi incidenti, anche mortali! - ha sottolineato il vicesindaco Paolo Polidori -. “Un segno dell’attenzione di questa amministrazione nei confronti di territori limitrofi, dove le risorse talvolta non sono sufficienti per questi utilissimi investimenti”. La procedura, iniziata con l’ex vicesindaco Pierpaolo Roberti e così conclusa dal Vicesindaco Paolo Polidori, intende evidenziare l’impegno e il mantenimento delle promesse.

“Un ringraziamento doveroso – ha aggiunto Polidori - anche alla Polizia Locale di Trieste per il raggiungimento dell’obiettivo!”.

Alla consegna erano presenti il sindaco Daniela Pallotta e l’assessore alla sicurezza Valentina Banco.