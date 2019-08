Trieste quarta in Italia per qualità del tempo libero

Quarto posto per Trieste nella classifica stilata da "Il Sole 24 ore". L'ultimo indice del quotidiano economico finanziario su Cultura e Tempo Libero vede in testa Rimini seguita da Firenze. Udine 34esima e nono posto per Gorizia.

Trieste

Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è nella top ten delle città più capaci di impiegare al meglio il proprio tempo libero. I criteri presi in considerazione sono densità turistica, permanenza media, ricettività e natura, densità turistica, cinema, teatro, concerti, spesa in cinema e teatro e sport.

Secondo i punteggi, Trieste guadagna l'ottavo posto per densità turistica (presenze per kmq), mentre è 82esima per permanenza media nelle strutture. Ventesimo posto per Ricettività e Natura (prima Bolzano), prima di Cuneo e dopo Prato. Al parametro Tutti gli Spettacoli, in cui si tiene conto della spesa pro capite, ottiene l'11esimo posto, primato per Verona. Ristoranti e bar (primo posto occupato da Savona) 22esimo posto, subito dopo Udine. Bassissimo punteggio per quel che riguarda la presenza di librerie (prima Massa-Carrara), dove otteniamo l'89esima posizione; Cinema (prima Ascoli piceno) quarta per "spettacoli ogni 1000 abitanti".

Primato per offerta teatrale, ovvero spettacoli teatrali ogni 1000 abitanti, dove Trieste supera Firenze e Roma. Terzo posto per Spesa in cinema e teatro (Verona in testa) e Concerti (Venezia guida la classifica). Buon risultato anche per Mostre ed esposizioni (prima Aosta) dove Trieste ottiene il quinto posto. Infine Sport (Prato in testa) 70esimo posto.