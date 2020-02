Coronavirus, posizionata la tenda di prefiltraggio davanti al pronto soccorso

In questi giorni di allerta per il coronavirus anche a Trieste è stata posizionata la tenda di prefiltraggio della Protezione civile davanti al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Alla tenda devono passare tutti coloro che manifestano sintomi (tosse, febbre, difficoltà respiratorie) che possano far pensare ad un possibile contagio da coronavirus. Questo sistema , adottato anche in altre regioni d'Italia, è stato pensato per allegerire le strutture ospedaliere.