Tennis Club Triestino: offerto un posto in ogni settimana di centro estivo ai bambini di Nimdvm

«Il Tennis Club Triestino, per gli amici TCT, il club dove ho passato gli anni più belli della mia infanzia e giovinezza, e di cui quindi porto un ricordo particolarmente dolce, ci dà un gran bel segnale di vicinanza e partecipazione alle attività benefiche del gruppo». Così afferma in un post sul gruppo Facebook il presidente di Nimdvm Alberto Kostoris.

«Ecco il messaggio che ho ricevuto- prosegue Kostoris riportando l'iniziativa».

Il Tennis Club ha il piacere di offrire ai bambini di N.I.M.D.V.M. (dai 4 ai 13 anni) un posto in ogni settimana di Centro estivo.

Le settimane sono le seguenti: 18-22/06, 25-29/06, 2-6/07, 9-13/07, 16-20/07, 23-27/07, 30/07- 3/08, 6-10/08, 20-24/08, 27-31/08 e 03-09/09.

Il Camp va dalle 07.45 alle 16.45. In caso di necessità abbiamo la navetta da Piazza Oberdan (solo andata)

L'atrezzatura da tennis la fornisce il Circolo.

L'abbigliamento consigliato consiste in pantaloncini, maglietta, scarpe con suola piatta (tipo Superga), costume da bagno, asciugamano e ciabattine mare (per piscina), una felpa o k way e cappellino. Per i più piccolo un ricambio completo. Mettere nello zainetto una crema solare. (Per eventuali ulteriori informazioni esiste la pagina www.centriestivitrieste.it )”.



«Un'ottima occasione,- conclude - tra l'altro, per provare il tennis, sport estremamente affascinante ed "istruttivo" per il corpo non meno che per la mente. In base al numero di richieste che ci perverranno non è escluso che si possa anche assegnare ad un bambino più settimane, vediamo. Per chi fosse interessato prego inviare una mail al seguente indirizzo nimdvm@gmail.com. Per intanto un grande grazie agli amici del TCT».