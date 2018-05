Tenta di ferirsi: paura per un ragazzino alle Torri d'Europa

Erano da poco passate le 15 quando al centro commerciale Torri d'Europa un ragazzino ha fatto scattare l'allarme per le sue intenzioni autolesioniste (non è chiaro se abbia tentato il suicidio o solo l'auto ferimento). Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che sono riusciti a far desistere dai suoi intenti il giovane, che è stato poi soccorso dal personale del 118.

