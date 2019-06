Senza casco su uno scooter rubato: 24enne arrestato

In sella ad uno scooter rubato, senza casco. Guai per un 24enne che alcuni giorni fa non si è fermato all'alt della Polizia Locale. Anzi, al chiaro segno degli Agenti, il giovane, che viaggiava assieme ad un'altra persona, ha accellerato e si è dato alla fuga. La pattuglia è riuscita a fermare il mezzo nei pressi del vicino campeggio e a quel punto i due sono fuggiti a piedi. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato bloccato mentre l'altro è riuscito a dileguarsi nel bosco, verso Banne. Gli operatori di Polizia Locale hanno dovuto ricorrere alla loro esperienza e professionalità per vincere l'opposizione violenta dell'uomo al fermo.

Una volta calmato, l'uomo è stato accompagnato alla caserma San Sebastiano di via Revoltella per l'identificazione (M.Z.D.M. di 24 anni con precedenti per numerosi reati oltre ad aver dichiarato nomi diversi alle forze dell'ordine); successivamente si è proceduto con l'arresto per furto aggravato in flagranza dello scooter e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere.

Lo scooter era stato sottratto poco prima dalle parti del canale in centro città: l'ignara proprietaria, subito avvisata dagli operatori,è tornata a casa con il suo mezzo integro.